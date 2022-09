Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Ethereum (CRYPTO: ETH) hat am Donnerstag ein großes Software-Update namens "The Merge" erhalten, das den Energiebedarf für die Erstellung neuer Token drastisch reduziert und die Art und Weise, wie Transaktionen verarbeitet werden, verändert. Ungeachtet der Gerüchte über einen Aufschwung der Kryptowährung ist Ethereum seit The Merge um etwa 13 % gefallen. Ein Teil der Schwäche könnte auch mit der makroökonomischen… Hier weiterlesen