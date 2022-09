Warum dieser Analyst die Autoaktien CarMax, American Axle und Sonic Automotive herabstuft und sagt, dass die Probleme in der Lieferkette wahrscheinlich bis 2023 anhalten werden".

Am Freitag stufte ein Autoanalyst die Aktien von drei Autohändlern und Zulieferern herab, da der Druck auf dem Automarkt anhält. Der Analyst: Der Analyst der Bank of America, John Murphy, hat die folgenden drei Bewertungen der Autoindustrie geändert: American Axle & Manufact. Holdings, Inc. (NYSE:AXL) von Buy auf Neutral herabgestuft, Kursziel von $16 auf $13 gesenkt. CarMax, Inc (NYSE:KMX) herabgestuft… Hier weiterlesen