Warum diese Tech-Aktie in nur 1 Woche um 35 % gestiegen ist

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Schon wieder eine Tech-Aktie, die nach dem tiefen Fall aufs Neue explodiert. Denn eines ist ganz klar: Nach der Tech-Revolution ist vor der Tech-Revolution.

Und das gilt auch für die europäische Tech-Aktie CD Projekt (WKN: 534356). Satte 35 % ging es in nur einer Woche nach oben (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 16.06.2023).

Wegen künstlicher Intelligenz? Nanotechnologie? Roboter? Nichts dergleichen. CD Projekt entwickelt, produziert und verkauft digitale Unterhaltung. Das wohl älteste Digitalprodukt der Welt.

Ein Markt, der das Wachstum einfach nicht beenden will

Digitale Unterhaltung ist heutzutage so allgegenwärtig, dass man sie gar nicht mehr als etwas Besonderes wahrnimmt. Die Nutzer lassen sich quasi überall unterhalten. Im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer, ja sogar an der Bushaltestelle.

Doch der Wachstumsmarkt ist real und völlig intakt. Der Umsatz hat sich innerhalb der vergangenen fünf Jahre weltweit auf rund 380 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt. Und es könnte in den nächsten Jahren locker-flockig so weitergehen.

Dieser gigantische Wachstumstrend ist die Welle, auf der die Tech-Aktie von CD Projekt reitet. In erster Linie über die Einnahmen des hauseigenen Shops. Doch auch die Produkte Marke Eigenbau haben sich einen Namen gemacht.

Die Witcher-Serie ist ein Dauerbrenner. Auch Cyberpunk 2077 scheint so langsam auf die richtige Spur zu kommen. Leider erst lange nach einer wilden Achterbahnfahrt, die CD-Projekt-Investoren sicher noch in Erinnerung haben.

Die typisch untypische Achterbahnfahrt einer Tech-Aktie

Wir schreiben das Jahr 2020. Die Kurse fallen in den Wirren der Corona-Pandemie. Auch die Tech-Aktie von CD Projekt wird schwer getroffen.

Doch die Erholung kam ebenso schnell wie der Absturz. Für die CD-Projekt-Aktie sogar um einiges schneller.

Der Grund war die bevorstehende Veröffentlichung von Cyberpunk 2077. Ein Action-Wunderwerk, das alles bieten sollte. Eine offene Welt in einem Cyberpunk-Universum. Mit Superkräften, Rollenspielelementen und Keanu Reeves in der Hauptrolle. Was kann da schiefgehen?

Und so schoss der Kurs der Tech-Aktie innerhalb weniger Monate nach dem Corona-Crash um 130 % nach oben, nur um kurz danach brutal abzustürzen. Zeitweise schauten CD-Projekt-Investoren auf ein schwindelerregendes Minus von 80 %.

Der Grund für den Niedergang war sicher auch die übertriebene Spekulation des Corona-Jahres. Doch es war auch ein hausgemachtes Scheitern. Denn offenbar war die Technik von Cyberpunk 2077 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht ausgereift. Und das verdarb nicht wenigen Kunden den Spaß.

Die Wette auf eine Revanche für die verkorksten Corona-Jahre könnte sich lohnen

So etwas ist natürlich Gift für eine Tech-Aktie, die ihren Umsatz mit digitaler Unterhaltung bestreitet. Denn was steht dort anderes zum Verkauf als Spaß?

Nun ist seit geraumer Zeit ein Nachfolger für Cyberpunk 2077 im Gespräch. Doch warum sollten man die CD-Projekt-Aktie deshalb kaufen? Schließlich hatten sich vielen Investoren mit der letzte Wette recht eindrucksvoll die Finger verbrannt.

Doch CD Projekt scheint aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Denn für die technische Umsetzung scheint man sich diesmal die Unreal Engine 5 eingekauft zu haben. Ein sehr mächtiges Werkzeug zur Erstellung von digitaler Unterhaltung, das sich über Jahrzehnte einen Namen in der Branche gemacht hat.

Und so formt sich in der Fantasie einiger Investoren momentan offenbar die Idee einer Revanche für die verkorkste Veröffentlichung von Cyberpunkt 2077. Teil 2 könnte diesmal alles bieten, ein packendes Universum und eine exzellente Technik. Nun fehlt nur noch Keanu Reeves und das Geschäft wäre perfekt.

Der Artikel Warum diese Tech-Aktie in nur 1 Woche um 35 % gestiegen ist ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Aktien, die wir noch überzeugender finden

Das erfahrene Analystenteam der Aktienwelt360 hat gerade erst seine 15 Lieblingsaktien benannt, die eine ideale Basis für jedes Aktienportfolio sein können.

Es würde uns schwer fallen, eine andere Auswahl von 15 Aktien zu treffen, die über eine so einzigartige Kombination verschiedener Stärken, Wettbewerbsvorteile und Potenziale verfügt wie diese.

Klicke hier, um die Namen der 15 Aktien zu erfahren.



Stefan Naerger besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023