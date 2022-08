Warum befinden sich die USA nicht offiziell in einer Rezession?

Das offizielle Gremium, das darüber entscheiden soll, ob sich die Wirtschaft in einer Rezession befindet, hat jedoch noch nicht erklärt, dass sich die USA tatsächlich in einem Wirtschaftsabschwung befinden. Verlangsamung der privaten Ausgaben Im Zeitraum April-Juni schrumpfte das BIP zum zweiten Mal in Folge, was das US-Handelsministerium auf den Rückgang der privaten Lagerbestände und der Anlageinvestitionen im Wohnungsbau, die geringeren… Hier weiterlesen