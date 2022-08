Warum die Zoom Video-Aktie heute fällt

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktien von Zoom Video Communications Inc (NASDAQ:ZM) werden am Dienstag niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen schwache Umsatzergebnisse gemeldet und eine Prognose abgegeben hat, die unter den Schätzungen der Analysten liegt. Zoom sagte, dass der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 1,1 Milliarden Dollar gestiegen ist, was die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 1,12 Milliarden Dollar verfehlte, laut Benzinga Pro.… Hier weiterlesen