Warum die Snowflake-Aktie heute im Höhenflug ist

Die Aktien von Snowflake Inc (NYSE:SNOW) werden am Donnerstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet gemeldet und eine hohe Umsatzprognose für seine Produkte abgegeben hat. Snowflake sagte, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 83% gegenüber dem Vorjahr auf 497,2 Millionen Dollar gestiegen ist, was die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 467,15 Millionen Dollar übertraf, wie Benzinga Pro berichtet.… Hier weiterlesen