Warum Sie beim Investieren diversifizieren sollten

Die Diversifizierung ist ein Eckpfeiler der Geldanlage. Es ist eines der ältesten Anlageprinzipien, das auch heute noch von Bedeutung ist. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass Diversifizierung dazu beiträgt, das Risiko zu mindern und die Volatilität in Ihrem Portfolio unabhängig von den Marktbedingungen zu verringern. Aber was genau ist Diversifizierung und warum ist sie so wichtig? Was ist Diversifizierung? Diversifizierung bedeutet,… Hier weiterlesen