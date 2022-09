Warum die MongoDB-Aktie heute einbricht

Die Aktien von MongoDB Inc (NASDAQ:MDB) werden am Donnerstag niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal gemeldet und eine Gewinnprognose abgegeben hat, die unter den Schätzungen der Analysten liegt. Q2-Ergebnisse: MongoDB sagte, dass der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 53% auf 303,66 Millionen Dollar gestiegen ist, was die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 282,39 Millionen Dollar übertraf, laut Benzinga… Hier weiterlesen