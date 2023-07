Warum Meta's Threads Twitter in Bedrängnis bringt

Meta, das Unternehmen hinter der bekannten Plattform Facebook, sieht sich aktuell mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Elon Musk, Besitzer von Twitter, wirft dem Konzern vor, vertrauliche Daten und Geschäftsgeheimnisse von Twitter für die Entwicklung ihrer neuen Anwendung Threads verwendet zu haben. In einem Schreiben kündigte Musk an, rechtliche Maßnahmen gegen Meta’s CEO Mark Zuckerberg einzuleiten. Laut Musks Rechtsbeistand Alex Spiro hat Meta ehemalige Angestellte von Twitter angeworben, die noch Zugriff auf interne Informationen des Unternehmens hatten. Diese Mitarbeiter sollen strategisch genutzt worden sein um in kurzer Zeit eine konkurrierende Applikation auf den Markt zu bringen.

