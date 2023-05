- Warum die Masse auf die Tesla-Aktie setzt

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla-Chef Elon Musk hat auf einer Investorenkonferenz die Entwicklung eines neuen Produkts angekündigt. Es handelt sich dabei um den sogenannten “Model Q”, ein kleinerer SUV, der eine günstigere Variante des “Model Y” sein soll. Zudem plant das Unternehmen auch die Einführung des “Model 2”, einem kleineren Stromer für den Massenmarkt, der nur halb so viel kosten wird wie das Volumenmodell “Model 3”. Tesla will damit nicht nur Kunden mit höherem Einkommen ansprechen und im wachstumsstarken Massenmarkt mithalten, sondern auch durch Änderungen in der Steuerelektronik-Plattform Kostensenkungen erreichen. Dabei greift Tesla künftig auf das 48-Volt-System zurück, um Stromverbrauch und Verlustleistungen zu senken.