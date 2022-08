Warum der Investment-Guru von BlackRock erwartet, dass die Fed trotz des Marktaufschwungs aggressiv bleiben wird

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

BlackRock Inc (NYSE:BLK) Chief Investment Officer Rick Rieder sagt, dass das Unternehmen glaubt, dass die Fed die Zinsen um weitere 75 Basispunkte in der September-Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) anheben wird: hier’ist warum. Die Daten: Das Arbeitsministerium veröffentlichte am Mittwoch die Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) für Juli, die zeigen, dass die Gesamtinflation, gemessen am VPI, unverändert blieb. Sie ist im Vergleich… Hier weiterlesen