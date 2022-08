Warum der Handel von Alibaba, Nio und anderen Aktien heute in Hongkong ausgesetzt wurde

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Handel mit Aktien und Derivaten an der Hongkonger Börse wurde am Donnerstagmorgen wegen des Taifunsignals Nr. 8 ausgesetzt. Was geschah: Die Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) teilte mit, dass, falls das Taifunsignal Nr. 8 oder eine Ankündigung von "extremen Bedingungen" um 9:00 Uhr bestehen bleibt, die morgendlichen Handelssitzungen für alle Märkte gestrichen werden. Wird eine solche Ankündigung… Hier weiterlesen