Warum GreenBox POS um rund 72% höher notiert, hier sind 70 Aktien, die sich am Dienstagmittag bewegen

Gewinner GreenBox POS (NASDAQ:GBOX) Aktien sprangen um 72,4% auf 2,19 $, nachdem das Unternehmen einen besser als erwarteten Umsatz im 2. Artelo Biosciences, Inc. (NASDAQ:ARTL) legte um 42,4% auf 6,21 $ zu, da das Unternehmen präklinische Ergebnisse mit seinem neuartigen Inhibitor für das Fettsäurebindungsprotein 5 meldete. My Size, Inc. (NASDAQ:MYSZ) stieg um 41,7 % auf 0,3566 $, nachdem das Unternehmen… Hier weiterlesen