Warum die Golden Ocean Group um 7 % höher notiert; hier sind 28 Aktien, die sich vorbörslich bewegen

Gewinner RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ:RDHL) stieg im vorbörslichen Handel um 31,4% auf $0,6525, nachdem sie am Freitag um über 20% gefallen war. Die Europäische Kommission hat im vergangenen Monat RedHill Biopharmas führendem Produkt RHB-204 zur Behandlung von nicht-tuberkulösen Mykobakterien (NTM) den Status eines Arzneimittels für seltene Leiden (Orphan Drug Designation) verliehen. Smart for Life, Inc. (NASDAQ:SMFL) stieg im vorbörslichen Handel… Hier weiterlesen