Warum die FedEx-Aktie nachbörslich um 15% fällt

Die Aktien der FedEx Corp (NYSE:FDX) werden am Donnerstag nachbörslich niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen vorläufige Ergebnisse bekannt gegeben hat. FedEx teilte mit, dass die Ergebnisse des ersten Quartals durch eine weltweite Volumenschwäche, die sich in den letzten Wochen des Quartals beschleunigte, negativ beeinflusst wurden. Die Ergebnisse von FedEx Express wurden insbesondere durch die makroökonomische Schwäche in Asien und die Herausforderungen… Hier weiterlesen