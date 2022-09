Warum die FedEx-Aktie am Donnerstagnachmittag explodiert

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

FedEx Corp (NYSE: FDX)-Aktien werden am Donnerstagnachmittag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres gemeldet hat, die besser als befürchtet ausfielen, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche schwache vorläufige Ergebnisse veröffentlicht hatte. Q1-Ergebnisse: FedEx meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 23,2 Milliarden Dollar, was laut Benzinga Pro die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 24,01 Milliarden Dollar verfehlte. Das Unternehmen meldete einen bereinigten…