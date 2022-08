Warum Exxon Mobil wieder auf Allzeithochs zusteuern könnte

Finanztrends Video zu Exxon Mobil



Die Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) notierte am Mittwoch flach, nachdem die Aktie am Dienstag um 1,53% gestiegen war und intraday um weitere 2,56% zulegte. Der Energiesektor drehte am 5. August ins Plus, nachdem er seit Mitte Juni seitwärts gehandelt hatte. Obwohl der S&P 500 am 16. August einen Höchststand erreichte, hat Exxon seit diesem Datum innerhalb eines Aufwärtstrends weiter zugelegt.… Hier weiterlesen