Warum Elon Musk von dieser von Bill Gates und Jeff Bezos unterstützten Energietechnologie nicht begeistert ist

Elon Musk hat oft über sein Interesse an nachhaltiger Energie und deren Entwicklung gesprochen. Kürzlich diskutierte er in einem Twitter-Austausch die relativen Vorzüge der verschiedenen Energiequellen. Was geschah: Die Fusion ist eine teure Energiequelle aufgrund der Schwierigkeiten bei der Beschaffung und dem Transport des Ausgangsbrennstoffs und der Wartung des Reaktors, der Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO sagte. Er antwortete damit auf… Hier weiterlesen