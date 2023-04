Warum Dividendenaktien kluge Investitionen sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Dividendenaktien sind schon seit jeher eine der beliebtesten Investitionsformen. Sie bieten Anlegern eine Möglichkeit, ihr Portfolio diversifiziert und rentabel zu gestalten. Aber warum sind Dividendenaktien möglicherweise eine kluge Investition? Gehen wir in diesem Artikel mal etwas genauer darauf ein, indem wir zwei konkrete Aktien vorstellen, die sich sehr gut entwickelt haben.

Dividendenaktien bieten langfristige Stabilität

Einer der wichtigsten Vorteile von Dividendenaktien ist, dass sie langfristige Stabilität bieten können. Dies gilt vor allem für die sogenannten Dividendenwachstumswerte. Sie haben über Jahrzehnte nicht nur kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet, sondern diese auch noch jährlich erhöht.

Unternehmen mit einem etablierten und erfolgreichen Geschäftsmodell besitzen am Finanzmarkt häufig den Status eines Dividenden-Champion. Diese Unternehmen haben oft eine lange Tradition und verfügen über eine solide Finanzbasis. Starke Cashflows, hohe Margen und geringe Schulden sind charakteristisch.

Darüber hinaus verfügen sie über starke Marken, Patente oder ähnliche Wettbewerbsvorteile. Sie lassen sich auch als Burggraben beschreiben, der vor Wettbewerb schützt und für hohe Margen sorgt.

Dividenden senken das Investmentrisiko

Nicht zu vergessen bleibt, dass Dividendenaktien regelmäßige Auszahlungen bieten. Diese Auszahlungen können Anlegern helfen, ihre Gesamtrendite zu steigern. Gleichzeitig reduzieren sie das Risiko.

Wenn eine Aktie beispielsweise im Kurs sinkt, können Anleger immer noch von den Dividenden profitieren. Das macht Dividendenaktien prinzipiell zu stabilen und sicheren Investitionen, sofern die Dividende nachhaltig gezahlt wird und langfristig steigt.

Coca-Cola: Echter Dividendenkönig

Ein Beispiel für eine solche Aktie ist Coca-Cola (WKN: 850663). Coca-Cola ist ein Unternehmen mit einer langen Geschichte und einer guten Wettbewerbsposition. Im Softdrink-Markt gilt das Unternehmen aus Atlanta als unangefochtener Marktführer. Auch überzeugen das Produktportfolio sowie das exzellente Vertriebsnetz.

Coca-Cola hat in den letzten Jahren eine solide Aktienperformance gezeigt. Über zehn Jahre steht beispielsweise ein Kursplus von 53 %. Hinzu kommen noch jährliche Dividenden von rund 3 %.

Der Hersteller von Erfrischungsgetränken konnte in den letzten 61 Jahren seine Dividende jedes Jahr erhöhen und bietet Anlegern derzeit eine erwartete Dividendenrendite von rund 3 %. Das erwartete KGV ist mit knapp 24 nicht mehr günstig (Stand: 2.4.23, Morningstar).

Wachstum ist wichtiger als jährlich hohe Dividenden

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Wachstum eines Unternehmens viel wichtiger ist als eine hohe Dividendenrendite. Wenn ein Unternehmen nicht wächst, wird es auf lange Sicht schwer sein, die Dividenden zu erhöhen oder gar zu halten. Daher sollten Anleger bei der Auswahl von Dividendenaktien immer das Wachstumspotenzial des Unternehmens berücksichtigen.

Ein Beispiel für eine Aktie, die ein gutes Wachstumspotenzial aufweist, ist Microsoft (WKN: 870747). Microsoft ist ein Unternehmen, das seit vielen Jahren erfolgreich im IT- und Softwaremarkt unterwegs ist und ein starkes Wachstumspotenzial besitzt.

In den letzten zehn Jahren erreichte das Unternehmen am Aktienmarkt eine Kursrendite von 907 %. Die erwartete Dividendenrendite fällt mit 0,94 % jedoch recht mickrig aus. Langfristig hat sich aber gezeigt, dass Microsoft ein Unternehmen wie Coca-Cola in der Gesamtperformance deutlich übertreffen kann.

Das erwartete KGV ist mit 26,7 ebenfalls nicht niedrig (Stand: 2.4.23, Morningstar). Dafür überzeugen ein starkes Wachstum und hohe Cashbestände bzw. ein ungenutztes Investitionspotenzial.

Fazit

Dividendenaktien können prinzipiell eine kluge Investition darstellen, da sie Stabilität und regelmäßige Auszahlungen bieten. Es ist jedoch wichtig, das Wachstumspotenzial des Unternehmens zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass es auch in Zukunft erfolgreich sein wird.

Der Artikel Warum Dividendenaktien kluge Investitionen sind! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Microsoft und Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Microsoft.

