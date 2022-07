Warum Dividenden für Anleger wichtig sind

Dividenden können eine wichtige Einkommensquelle für Anleger sein, wenn der Aktienkurs fällt oder sonst kein Spielraum für Kapitalzuwächse vorhanden ist. Anleger, die Dividenden reinvestieren und regelmäßig wieder anlegen, erzielen zudem in der Regel bessere Renditen als diejenigen, die sich einfach nur Bargeld auszahlen lassen. Was sind Dividenden? Dividenden sind ein Anteil an den Gewinnen eines Unternehmens, die der Vorstand gewillt… Hier weiterlesen