Warum die Disney-Aktie heute stark ansteigt

Die Aktien von Walt Disney Co (NYSE:DIS) werden am Donnerstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse und ein starkes Wachstum der Streaming-Abonnenten gemeldet hat. Disney meldete für das dritte Quartal einen Umsatzsprung von 26% gegenüber dem Vorjahr auf 21,5 Mrd. $, womit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 20,49 Mrd. $ übertroffen wurden, so die Daten von Benzinga Pro.… Hier weiterlesen