Warum die Coca-Cola-Aktie in jedes Depot gehört

An der Börse sind die Aktienkurse seit Monaten auf Achterbahnfahrt. Erst vor wenigen Wochen hat die Pleite mehrerer mittelgroßer US-Banken die Kurse auf Talfahrt geschickt. Zwar haben sich die Kurse inzwischen wieder erholt und der DAX steuert sogar auf ein neues Allzeithoch zu. Nun gehört es an der Börse aber einfach dazu, dass die Kurse in unregelmäßigen Abständen aus den unterschiedlichsten Gründen einknicken. Nur weiß man vorher nie, wann der nächste Kursrutsch beginnen wird.

Möchte man sich darüber aber keine Gedanken machen und auch in Zeiten fallender Kurse ruhig schlafen, sollte man sich auf Unternehmen fokussieren, die über eine starke Bilanz verfügen und im besten Fall nur wenig konjunkturanfällig sind. Coca-Cola (WKN: 850663) ist ein hervorragendes Beispiel für so ein Unternehmen.

Coca-Cola wächst und wächst

Wenn man sein Geld in einzelne Aktien investiert, sollte man sich sehr gut überlegen, warum man eine bestimmte Aktie kauft. Einer dieser Gründe kann beispielsweise ein stabiles Geschäftsmodell mit kontinuierlich steigendem Umsatz und Gewinn sein.

Leider sind Unternehmen, die seit Jahrzehnten wachsen und das Potenzial haben, auch in den nächsten Jahrzehnten weiterzuwachsen, eher selten. Die meisten Unternehmen haben nur ein sehr begrenztes Wachstumspotenzial. Ist dieses Potenzial zu einem großen Teil ausgeschöpft, beginnt häufig ein Preiskampf, um der Konkurrenz Marktanteile abzunehmen. Dadurch geraten die Gewinne unter Druck.

Deshalb ist es also ein großer Vorteil, in einem riesigen und gleichzeitig wachsenden Markt unterwegs zu sein. Wie wahrscheinlich jeder weiß, ist Coca-Cola ein Getränkehersteller und dadurch in einem der größten Märkte tätig, die man finden kann.

Das hat es Coca-Cola ermöglicht, in den letzten Jahrzehnten Umsatz und Gewinn in fast jedem Jahr zu steigern. Und das, obwohl die Gründung des Konzerns schon mehr als 100 Jahre zurückliegt. Coca-Cola kann mit einer Wachstumsstory überzeugen, wie man sie nur selten findet.

Obwohl der Konzern schon lange ein Gigant ist, wächst Coca-Cola auch heute noch schneller als viele andere Unternehmen. Langfristig will Coca-Cola den Umsatz um 4 bis 6 % pro Jahr steigern. Der Gewinn je Aktie soll sogar um bis zu 9 % pro Jahr steigen. Das bedeutet, dass sich der Gewinn je Aktie etwa alle acht Jahre verdoppeln wird. Zumindest, wenn die Ziele auch erreicht werden.

Kursverdoppelung alle acht Jahre

Vielleicht wird das Wachstum etwas niedriger ausfallen oder vielleicht auch etwas höher. Die genaue Zahl spielt eigentlich kaum eine Rolle. Wichtig ist nur, dass es langfristig weiter raufgeht. In zehn Jahren wird Coca-Cola mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich größer sein als heute und einen höheren Gewinn erzielen.

Aber damit hören die Vorzüge dieser Aktie noch lange nicht auf! Ein weiterer großer Vorteil des Geschäftsmodells ist der geringe Kapitalbedarf. Coca-Cola investiert etwa genauso viel, wie jährlich abgeschrieben wird. Daher steht praktisch der gesamte Gewinn für Ausschüttungen, Übernahmen, Aktienrückkäufe und Ähnliches zur Verfügung.

Das ist es, was Coca-Cola in Kombination mit dem stetigen Wachstum eine ebenso kontinuierliche Dividendenerhöhung ermöglicht. Seit inzwischen mehr als 60 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr angehoben. Darüber hinaus werden auch regelmäßig eigene Aktien zurückgekauft. Kauft man jetzt Coca-Cola-Aktien, wird sich der eigene Anteil an dem Konzern über die Jahre kontinuierlich erhöhen, ohne dass man dafür selbst weitere Aktien kaufen muss.

Zusammengefasst ist die Coca-Cola-Aktie für mich eine der besten Investitionen, die der Markt zu bieten hat. Kaum ein anderes Unternehmen bietet diese Kombination aus stabilem Wachstum und einem krisenresistenten Geschäftsmodell.

Dennis Zeipert besitzt Aktien von Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt keine der genannten Aktien.

