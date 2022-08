Warum Champions-Aktien und boerse.de-Gold der perfekte Anlegermix sind

Die weltweit stark angestiegene Inflation ist seit Monaten das bestimmende Thema bei Anlegern. Nicht wenige sorgen sich auch um ihre Ersparnisse. Auf der anderen Seite scheinen in den vergangenen Monaten viele private Investoren dazugelernt zu haben. Denn: Ein gewisser Teil der Anleger hat zumindest verstanden, genau in solchen Zeiten, an der Börse konsequent zu bleiben. Das...