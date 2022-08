Warum Cepton um 19 % höher gehandelt wird; hier sind 28 Aktien, die sich vorbörslich bewegen

Gewinner Software Acquisition Group Inc. III (NASDAQ:NOGN) stiegen im vorbörslichen Handel um 80,1% auf 6,04 $, nachdem sie am Dienstag um über 65% gefallen waren. Kala Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:KALA) Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um 30,3% auf $0,3675. Kala Pharmaceuticals sagte kürzlich, dass es seine Bemühungen auf KPI-012, mesenchymales Stammzellsekret (MSC-S), für seltene und schwere Augenkrankheiten konzentrieren wird. Esports Entertainment… Hier weiterlesen