Warum die Bitcoin-verbundene Aktie MicroStrategy heute fällt

Die Aktien von MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR) werden am Mittwoch niedriger gehandelt, nachdem Karl A. Racine, Generalstaatsanwalt von Washington, eine Klage gegen den Mitbegründer und geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens angekündigt hat Michael Saylor. Was geschah: Racine kündigte am Mittwochnachmittag bei Twitter Inc (NYSE:TWTR) eine Klage gegen Saylor wegen angeblichen Steuerbetrugs an. "Heute verklagen wir Michael Saylor - einen milliardenschweren Tech-Manager, der seit… Hier weiterlesen