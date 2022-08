Warum Bitcoin- und Ethereum-verwandte Aktien steigen

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Kryptowährungsbezogene Aktien, einschließlich Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) und MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR), handeln am Montag höher inmitten eines Wochenendanstiegs auf dem Kryptomarkt, angeführt von Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH). Ethereum hat sich überdurchschnittlich gut entwickelt, seit die Entwickler vor ein paar Wochen ein Datum für das bevorstehende Software-Update der Kryptowährung bekannt gegeben haben. Es wird erwartet, dass die Ethereum-Zusammenführung im September abgeschlossen sein… Hier weiterlesen