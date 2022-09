Warum Bitcoin- und Ethereum-bezogene Aktien auf Talfahrt sind

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Kryptowährungsbezogene Aktien wie Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA) und Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT) handeln am Dienstag inmitten eines starken Rückgangs der Kryptopreise, angeführt von Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH), niedriger. Viele Krypto-Assets werden inmitten der allgemeinen Marktschwäche deutlich niedriger gehandelt, nachdem die CPI-Inflationsdaten über den durchschnittlichen Schätzungen der Ökonomen lagen. Die Inflationsdaten vom Dienstag könnten als Bestätigung der jüngsten Indikatoren… Hier weiterlesen