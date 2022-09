Warum die Bitcoin- und Ethereum-bezogene Aktie MicroStrategy Incorporated heute wieder fällt

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Die Aktien von MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) werden aufgrund der anhaltenden Abwärtsdynamik niedriger gehandelt, nachdem der Generalstaatsanwalt von Washington D.C., Karl A. Racine, eine Klage gegen den Vorstandsvorsitzenden Michael Saylor angekündigt hat. Was ist passiert? Racine kündigte am Mittwochnachmittag auf Twitter eine Klage gegen Saylor wegen angeblichen Steuerbetrugs an. "Heute verklagen wir Michael Saylor - einen milliardenschweren Tech-Manager, der seit mehr… Hier weiterlesen