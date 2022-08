Warum die Bitcoin- und Ethereum-bezogene Aktie Marathon Digital heute abhebt

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Die Aktien von Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA) notieren am Dienstagnachmittag um 6,92% höher bei $13,82, nachdem Cowen & Co die Aktie weiterhin mit "Market Perform" bewertet und das Kursziel von $7 auf $9 erhöht hat. Aktien von Krypto-Aktien, einschließlich Marathon Digital, werden ansonsten in den letzten Sitzungen inmitten eines Preisverfalls bei Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH) niedriger gehandelt. Kursentwicklungen… Hier weiterlesen