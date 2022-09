Warum die Bitcoin-Aktie MicroStrategy im Sturzflug ist

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Die Aktien von MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) notieren am Dienstagnachmittag um 10,42% niedriger bei $235,58. Aktien von Krypto-Aktien werden inmitten eines Preisverfalls bei Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH) niedriger gehandelt. Aktien von Kryptowährungen werden insgesamt niedriger gehandelt, nachdem die CPI-Daten für August eine unerwartet hohe Inflation in den USA gezeigt haben, was zu wirtschaftlichen Bedenken geführt und die Erwartung… Hier weiterlesen