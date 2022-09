Warum die Asana-Aktie heute im Höhenflug ist

Die Aktien von Asana Inc (NYSE:ASAN) werden am Donnerstag höher gehandelt nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse gemeldet und eine starke Prognose abgegeben hat. Q2-Ergebnisse: Asana gab bekannt, dass der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 51 % auf 134,9 Mio. US-Dollar gestiegen ist und damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 127,24 Mio. US-Dollar übertroffen hat, so Benzinga Pro.… Hier weiterlesen