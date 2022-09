Warum ein Analyst bei dieser Aktie eines kleinen texanischen Ölunternehmens mit einer Explosion rechnet

SilverBow Resources Inc (NYSE:SBOW) ist ein Small-Cap-Öl- und Gasunternehmen aus Texas, das seinen Kernbereich im Eagle Ford Shale nutzt und gleichzeitig disziplinierte M&A-Parameter einsetzt, um seinen Fußabdruck in Südtexas zu vergrößern. Die Keybanc-Analysten: Tim Rezvan hat ein "Overweight"-Rating für SilverBow Resources mit einem Kursziel von $58 initiiert. Lesen Sie auch: Chevron erwägt die Veräußerung von Minderheitsbeteiligungen an drei Ölfeldern in Alaska:… Hier weiterlesen