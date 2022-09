Warum Alibaba, Nio und andere Aktien heute in Hongkong in die Höhe schießen

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktien in Hongkong eröffneten am Freitag im grünen Bereich und orientierten sich an der Wall Street, wo die wichtigsten Indizes zulegten, nachdem Klarheit über den Kurs der US-Notenbank herrschte. Der langsamer als erwartete Anstieg der Verbraucherpreisinflation in China trug ebenfalls zur Verbesserung der Stimmung bei. Der Benchmark-Index Hang Seng Index stieg am Vormittag um über 2%. Die Aktien von Alibaba,…