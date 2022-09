Warum die Aktien von Vintage Wine Estates um 40% gefallen sind; hier sind die 70 größten Bewegungen von gestern

Gewinner Die Aktien von AMTD Digital Inc. (NYSE:HKD) stiegen am Mittwoch um 311,8 % und schlossen bei 189,42 $, da die Aktie trotz fehlender grundlegender Nachrichten wieder an Dynamik gewann. Avenue Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ATXI) stieg um 53,2% und schloss bei $0,3562. AMTD IDEA Group (NYSE:AMTD) stieg um 50% und schloss am Mittwoch bei $1,95. Aileron Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ALRN) stieg um… Hier weiterlesen