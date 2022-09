Warum die Aktien von LAVA Therapeutics um 97% höher gehandelt werden, hier sind 49 Aktien, die sich am Montag in der Mittagssitzung bewegen

Gewinner LAVA Therapeutics N.V. (NASDAQ:LVTX) Aktien sprangen um 97% auf 4,71 $, nachdem das Unternehmen und Seagen Inc (NASDAQ:SGEN) eine exklusive Lizenzvereinbarung bekannt gaben, in der Seagen an der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von LAVA-1223 arbeiten wird. Melco Resorts & Entertainment Limited (NASDAQ:MLCO) stieg um 33% auf $7,05, nachdem die Behörden von Macau signalisierten, dass die COVID-19 Reisebeschränkungen aufgehoben werden.… Hier weiterlesen