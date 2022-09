Warum die Aktien von Comera Life Sciences um 101% gestiegen sind; hier sind die 74 größten Kursgewinne von gestern

Gewinner Akero Therapeutics, Inc. (NASDAQ:AKRO) sprang am Dienstag um 136,8% auf 29,05 $, nachdem die Phase-2b-Studie HARMONY des Unternehmens ihren primären Endpunkt sowohl für die 50mg- als auch die 28mg-EFX-Dosisgruppe erreicht hatte. Aditxt, Inc. (NASDAQ:ADTX) sprang um 113,8% und schloss bei $0,37. Comera Life Sciences Holdings, Inc. (NASDAQ:CMRA) stieg um 101% und schloss bei $3,86, nachdem am späten Montag ein… Hier weiterlesen