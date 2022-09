Warum die Aktien am Dienstagmorgen um 31% fielen; hier sind die 66 größten Bewegungen von gestern

Gewinner NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRBO) sprang am Montag um 101,3 % nach oben und schloss bei 0,5558 $, nachdem das Unternehmen eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:30 angekündigt hatte. InMed Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:INM) legte um 70,4 % zu und schloss bei 18,78 $, nachdem das Unternehmen am Freitag eine Privatplatzierung von 6 Mio. $ zu einem Preis von 8,68 $ pro… Hier weiterlesen