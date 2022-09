Warum Aktien mit Bitcoin- und Ethereum-Exposure heute ansteigen

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Kryptowährungsbezogene Aktien wie Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA) und Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT) handeln am Dienstag inmitten eines Anstiegs der Kryptopreise, angeführt von Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH), höher . Bitcoin kletterte am Dienstag wieder über die 20.000-Dollar-Marke und erreichte den höchsten Stand seit mehr als einer Woche. Neben Bitcoin erholen sich auch mehrere andere Kryptowährungen, darunter Ethereum, das Mitte September im Rahmen einer mit Spannung erwarteten Fusion… Hier weiterlesen