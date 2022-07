Warum die Aktie von Store Capital seit Jahresanfang 15 % an Wert eingebüßt hat

Die Aktie von Store Capital (WKN: A12CRU) hat seit Jahresanfang und in Euro ca. 15 % an Wert eingebüßt. Das ist erst einmal eine grundlegende Erkenntnis, die jedoch etwas Kontext benötigt. Zum Beispiel, dass das Resultat aufgrund des starken US-Dollars noch etwas verwässert wird. Aber das ist eine andere Geschichte.

Im Endeffekt zeigt sich damit, dass Store Capital selbst als Buffett-REIT nicht von dem aktuellen Abverkauf verschont bleibt. Aber wir wären nicht die Fools, wenn wir uns damit begnügen würden. Eigentlich ist Qualität in diesem Real Estate Investment Trust mit 2.965 verschiedenen Immobilien, Triple-Net-Lease-Verträgen und anderen Dingen vorhanden. Aber: Es läuft eben nicht. Die spannende Frage ist nur, warum.

Store Capital: Darum 15 % im Minus

Für mich ist die Antwort eigentlich recht simpel, warum es bei der Aktie von Store Capital bis jetzt nicht lief und die Anteilsscheine um 15 % eingebrochen sind: steigende Zinsen und Inflation. Im Endeffekt gibt es jetzt einfach zwei Peers, an denen sich die Rendite von REITs messen lassen muss. Es gilt eine hohe Inflation zu schlagen, dabei aber besser zu sein als ein steigender Zinssatz. Das ist eine Herausforderung, die jetzt zu dem Abverkauf geführt hat.

Allerdings ist es entscheidend, eines zu trennen: die Aktienkursperformance und die operative Performance. Gemäß der Prognose des ersten Quartals rechnet das Management im laufenden Jahr mit Funds from Operations je Aktie von mindestens 2,20 US-Dollar. Das bedeutet im Jahresvergleich ein moderates Wachstum. Ja, sogar eines im mittleren einstelligen Prozentbereich. Vielleicht reicht das nicht, um die Inflation zu schlagen. Aber es ist mit einer Bewertung eines Kurs-FFO-Verhältnisses von ca. 12 ein wirklich sehr, sehr preiswertes Bewertungsmaß für den Ausblick. Auch 5,8 % Dividendenrendite sind attraktiv.

Blicken wir einmal auf die Bilanz, um ein Gespür für die bilanzielle Situation zu bekommen. Zwar besitzt der US-REIT 4,8 Mrd. US-Dollar an Fremdmitteln, was in Anbetracht einer Bilanzsumme von über 10 Mrd. US-Dollar für mich jedoch nicht zu viel ist. Es geht schließlich um Immobilien, dieser Hebel ist eigentlich nicht sehr groß.

Übertrieben?

Es kommt natürlich auf die Zinsen an, wie Store Capital sich in Zukunft schlagen dürfte. Allerdings sehe ich bei einem Kurs-FFO-Verhältnis von knapp über 12 und einer Dividendenrendite von 5,8 % sowie der Aussicht auf ein moderates Wachstum sehr viel Qualität in diesem REIT. Wachstum ist schließlich auch ein Schlüssel, um die Inflation und steigende Zinsen zu schlagen.

Aber entscheide selbst, ob dir die Bewertung günstig genug ist und der Buffett-REIT attraktiv erscheint. 15 % Kursverlust sind schließlich auch nicht die Welt oder eine Katastrophe. Ob das Qualität oder Risiko ist? Deine Wahl.

Der Artikel Warum die Aktie von Store Capital seit Jahresanfang 15 % an Wert eingebüßt hat ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Store Capital. The Motley Fool empfiehlt Store Capital.

Motley Fool Deutschland 2022