Warum die Aktie der Münchener Rück seit Jahresanfang 12,6 % eingebüßt hat

Ja, die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) hat seit Jahresanfang 12,6 % an Wert eingebüßt. Natürlich ist das nicht wenig. Schließlich bedeutet das, dass der Aktienkurs von 264,35 Euro bis auf 230,90 Euro korrigiert ist. Wenig ist das nicht. Aber das ist auch nicht der Weltuntergang.

Trotzdem blicken wir auf die Anteilsscheine und die möglichen Gründe für den kleineren Abverkauf der Münchener Rück. Es gibt einige offensichtliche Gründe. Aber auch fundamentale? Das ist eine relevante Frage.

Münchener Rück: Darum 12,6 % im Minus!

Der DAX-Rückversicherer erlebt jedenfalls eine ebenso volatile Zeit wie der Gesamtmarkt. Im Endeffekt ist die positive Erkenntnis, dass unser heimischer Leitindex um 20,3 % seit Jahresstart korrigiert ist. Das bedeutet, dass die Münchener Rück sogar eigentlich noch ein positiver Outperformer ist. Wow! Aber leider eben mit einer bloß weniger schlechten Dynamik.

Es mag einige kleinere Belastungen geben. So zum Beispiel erste Unwetter und Großschäden. Aber das ist eigentlich die operative Normalität für einen Rückversicherer. Entsprechend gibt es auf den ersten Blick keinen fundamentalen Grund, weshalb die Aktie eingebrochen ist. Es ist einfach das Marktumfeld, das schwächer ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen das verlorene Interesse seit der Zahlung der Dividende. Seit Anfang Mai liegt die Aktie schließlich erneut 5 % im Minus, aber der Gesamtmarkt entwickelte sich ebenfalls volatil.

Die Aktie der Münchener Rück besitzt jedoch Qualitäten, die einen stärkeren Abverkauf verhindert haben könnten. So ist die Aktie zum Beispiel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 11 auch jetzt vergleichsweise preiswert. Außerdem ist die Dividendenrendite mit 4,8 % relativ hoch. Eine stabile und seit dem Jahre 1969 gezahlte Dividende ist ein mögliches Qualitätsmerkmal, das Management investiert außerdem rund 1 Mrd. Euro in Aktienrückkäufe. All das sind womöglich defensive Qualitäten, die jetzt eben gefragter sind. Beziehungsweise zumindest weniger stark abverkauft werden.

Günstig mit gar nicht verkehrten Aussichten

Die Aktie der Münchener Rück kann daher gefragt bleiben. Es handelt sich bei den Anteilsscheinen um eine solide Value- und Dividendenwette. Im ersten Halbjahr ist das Nettoergebnis mit rund 600 Mio. Euro außerdem solide gewesen. Ob das reicht, um die Jahresprognose zu erfüllen, bleibt abzuwarten. Das Management müsste jedenfalls dafür noch eine Schippe drauflegen.

Aber die Aktie der Münchener Rück ist ein solides Wertversprechen, das zudem von steigenden Zinsen und besseren Anlageergebnissen langfristig profitieren könnte. Insofern ist die Aktie durchaus attraktiv. Auch wenn sie seit Jahresanfang 12,6 % im Minus liegt. Das ist immerhin deutlich besser als der breite Markt.

Der Artikel Warum die Aktie der Münchener Rück seit Jahresanfang 12,6 % eingebüßt hat ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

