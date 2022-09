Warum Advanced Micro Devices und Nvidia trotz der Lockerung der US-Exportvorschriften ins Straucheln geraten sind

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

Advanced Micro Devices, Inc (NASDAQ:AMD) und Nvidia Corporation (NSDAQ: NVDA) handelten am Freitag jeweils mehr als 1 % niedriger, nachdem ein Baissetag am Donnerstag die Aktien um 3 % bzw. fast 5 % gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch fallen ließ. Am Mittwochabend gab Nvidia bekannt, dass es Informationen von der US-Regierung erhalten hat, die besagen, dass es für den Export… Hier weiterlesen