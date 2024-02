Wartsila Oyj Abp ADR im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Mittel der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Wartsila Abp beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 61,15 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,44, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wartsila Abp aktuell 40,32, was 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da sie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Wartsila Abp mit einer Rendite von 73,94 Prozent um 86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -7,89 Prozent, wobei Wartsila Abp mit 81,83 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer starken Entwicklung im vergangenen Jahr.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Wartsila Abp zeigen eine positive Entwicklung. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten erhöht, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Wartsila Abp also ein "Gut"-Wert.