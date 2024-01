Wartsila Oyj Abp ADR Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Wartsila Abp-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine positive Diskussion hindeutet. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Wartsila Abp-Aktie aktuell bei 10,8 EUR verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 13,14 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +21,67 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 11,89 EUR, was einer Differenz von +10,51 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Um zu beurteilen, ob die Aktie der Wartsila Abp "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,01 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen Wert von 31,74, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich konnte die Wartsila Abp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 73,94 Prozent erzielen, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 82,95 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" liegt die Aktie mit 80,36 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.