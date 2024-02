Wartsila Oyj Abp ADR Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Stimmung und Diskussionen über die Wartsila Abp-Aktie haben sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war höher als üblich, was ebenfalls zu einem guten Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit 2,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da sie sich um 17,93 Prozent über dem GD200 befindet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Wartsila Abp-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 73,94 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" und "Maschinen" sehr gut abschneidet.

Insgesamt erhält die Wartsila Abp-Aktie gute Bewertungen basierend auf der Stimmung, der Diskussionsintensität, dem RSI, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich.