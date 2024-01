Wartsila Oyj Abp ADR Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Direct Selling Acquisition Corp":

Bei Wartsila Abp gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder im Buzz zu verzeichnen. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wartsila Abp-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft gilt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine neutralere Bewertung, da hier weder überkauft noch überverkauft gilt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine negative Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die 200-Tage-Linie der Wartsila Abp-Aktie positiv einzustufen ist, da der Aktienkurs einen Abstand von +16,22 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt hingegen ein neutrales Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit ergibt sich auch hier eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Stimmung und der Buzz neutral sind, der RSI jedoch negativ, die technische Analyse insgesamt positiv und die Anlegerstimmung neutral ist.