Wartsila Oyj Abp ADR Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wartsila Abp eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Stimmungsbild, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Wartsila Abp daher eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der fundamentalen Kennzahlen weist Wartsila Abp ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,32 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 22 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 33. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "teuer" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Wartsila Abp mit einer Rendite von 73,94 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,84 Prozent.

Was die Dividende betrifft, weist Wartsila Abp derzeit eine Dividendenrendite von 2,72 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 3,66 % liegt. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 0,94 Prozentpunkten wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.