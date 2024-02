Wartsila Oyj Abp ADR Aktie: Es gibt was neues!

Das Internet hat eine enorme Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen zu bestimmten Unternehmen verändern. In Bezug auf Wartsila Abp wurde eine durchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis.

In Bezug auf die Dividende schüttet Wartsila Abp eine Dividendenrendite von 2,72 % aus, was 1,01 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,73 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wartsila Abp-Aktie von 14.645 EUR ein gutes Signal ist, da er mit +26,58 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 13,35 EUR, was zu einem Abstand von +9,7 Prozent führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Medien wurde Wartsila Abp in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet und auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Dies führt zu einer guten Bewertung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Diskussionstätigkeit, eine schlechte Bewertung des Ertrags, und eine gute Bewertung des Aktienkurses und der Anleger-Stimmung.