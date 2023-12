Warteck Invest Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) für die Warteck Invest-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 36 und auf 25-Tage-Basis einen Wert von 62,96. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Warteck Invest in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Warteck Invest gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 200-Tages-Durchschnitt bei 1966,13 CHF liegt, deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1835 CHF (-6,67 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 1892,3 CHF nahe dem letzten Schlusskurs (-3,03 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Warteck Invest daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten Tagen ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Markt mit den positiven Themen rund um Warteck Invest befasst hat. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.