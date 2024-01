Warteck Invest Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse der Warteck Invest-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 1950,43 CHF lag. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 1850 CHF verzeichnet, was einem Unterschied von -5,15 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 1877,6 CHF liegt, was einem Unterschied von -1,47 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Warteck Invest daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse der Warteck Invest innerhalb von 7 Tagen bei einem RSI von 37,04 liegen, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie für diese Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Warteck Invest eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Warteck Invest daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der Untersuchung der Sentiments und des Buzz im Zusammenhang mit Warteck Invest konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Es wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt.

Insgesamt erhält Warteck Invest auf allen analysierten Ebenen eine "Neutral"-Bewertung.