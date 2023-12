Warteck Invest Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) können Anleger feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 68, was darauf hinweist, dass die Warteck Invest-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie sowohl für den RSI der letzten 7 Tage als auch für den RSI der letzten 25 Handelstage ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. Es gab verstärkte Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Warteck Invest.

Bei der Warteck Invest konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Warteck Invest derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1974,6 CHF, während der Kurs der Aktie bei 1835 CHF liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -7,07 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 1899,7 CHF, was einer Abweichung von -3,41 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt erhält die Warteck Invest daher in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.